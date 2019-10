La Journée de l’architecture réunionnaise. Voici l’événement célébré ce samedi 19 octobre de 15 à minuit à la Raffinerie. Cette friche éco-culturelle de Savanna va accueillir des visites, des expos, des projections, des débats et des concerts. Entrée libre et gratuite.



On vous laisse découvrir ci-dessous le programme complet et l’affiche de cette manifestation.