La RN1 fermée entre Le Port et St-Paul la nuit, du 15 au 17 février

Pour cause de travaux sur le pont de la rivière des Galets Par N.P - Publié le Lundi 15 Février 2021 à 11:46 | Lu 178 fois

Sur la RN1 à St Paul et au Port, pour permettre la suite des travaux de réalisation de bretelles au niveau du nouveau pont de la Rivière des Galets, la circulation sera interdite dans le sens Sud/Nord de 20h à 5h les nuits du lundi 15 au mercredi 17 février inclus.

Une déviation sera mise en place par la RN7 Axe Mixte.





