A la Une . La Pyramide se met dans le bon sens

La Région Réunion faisait le bilan de ses activités sur l’année 2022. L’endettement a été fortement réduit. Huguette Bello rappelle que la collectivité s’engage à construire deux lycées mais réfléchit aussi à un troisième à Cilaos. Le tout-auto est aussi dans le viseur de la présidente qui imagine La Réunion passer au rail vers 2030/2040. Par BS - SI - AR - Publié le Mardi 27 Juin 2023 à 17:21



Les indicateurs sont au vert pour la Région Réunion qui présente pour l’année 2022 une nouvelle baisse de la courbe d’endettement et se félicite d’avoir utilisé toutes les aides européennes à disposition au service des Réunionnais.



La présidente de la Région Réunion insiste sur le travail réalisé autour de l’éducation et la construction de deux nouveaux lycées. Elle annonce aussi réfléchir à un établissement secondaire supplémentaire à Cilaos.



Huguette Bello continue d’expliquer que la Région luttera contre le tout-auto et d’appeler de ses vœux le rail. Elle évoque cependant pour la première fois des échéances : entre 2030 et 2040.





Des économies et des investissements pour la jeunesse



“Nous sommes à nouveau une Région bâtisseuse. Nous avons travaillé d’arrache-pied pour que la courbe d’endettement qui était haute de 12 années soit réduite à 6 années. Quelle Région peut se targuer aujourd’hui d’investir à hauteur de 52%”, se félicite Huguette Bello.



La présidente explique comment les économies ont été réalisées : “Nous avons fait des sacrifices importants. Nous avons cessé les locations inutiles, nous avons regroupé nos services, nous avons besoin de faire encore mieux, de travailler pour la santé, de donner des espaces confortables pour une école d’infirmiers.“



Elle indique avoir notamment beaucoup travaillé sur le volet éducatif : “En ce qui concerne également le développement humain, nous avons fait de notre mieux pour notre peuple réunionnais qui connaît tellement de difficultés aujourd’hui rien que pour des choses aussi simples que d’envoyer un enfant à l’école gratuite qui n’est pas gratuite. Lorsqu’on met la gratuité des livres, le cartable numérique, lorsqu’on fait tout pour que les filles aillent à l’école dans le plus grand confort, nous faisons de notre mieux.”



Huguette Bello détaille : “Nous nous engageons à construire deux lycées d’importance puisque c’est le lycée des Métiers de la mer et des Métiers du tourisme, et, pour la ville aux 400 virages qui accueille tellement de touristes, à envisager un lycée. C’est tout ce travail que nous faisons et nous essayons de n’oublier personne.”



Toutes les aides européennes utilisées



“Nous avons consommé les crédits React-UE. Qui peut se targuer d’avoir tout consommé ? Et cela au bénéfice de toutes les communes de La Réunion, de tous les Réunionnais. C’est ce travail d’importance qui est fait à La Réunion, nous sommes au service de tous”, assure la présidente de région.



L’élue indique par ailleurs : “Nous avons 1,4 milliard d’euros de l’Europe pour soutenir les entreprises à travers les fiches actions que nous avons mises en oeuvre pour que toutes les entreprises s’y retrouvent. Notre travail est l’économie qui crée de l’emploi stable. Notre travail est pour que le Réunionnais se sente bien dans son pays, bien dans sa langue et qu’il apprenne aussi le français et d’autres langues.”



Le défi du rail



Huguette Bello affirme que de grands chantiers sont encore à venir : “Les défis sont immenses. Nous avons lancé une grande consultation pour le déplacement. 400.000 voitures à La Réunion, ce n’est pas soutenable. Et c’est pour cela que nous envisageons pas seulement le vélo, le bus, mais nous voyons La Réunion 2030-2040 avec le rail."



“Nous avons le devoir de réussir et c’est ce que nous faisons chaque jour que Dieu fait. Nous avons des élus qui ont du courage, rien ne nous fait peur”, conclut-elle.





La réaction de l’opposition



“Je sens qu’il y a une volonté d’agir. Je souhaite le succès. Ce n'est pas moi qui vais freiner les efforts de la majorité régionale actuelle”, déclare Michel Vergoz.



Le conseiller régional d’opposition s’inquiète : “Nous sommes interrogés sur le chemin emprunté. C’est bien beau de redresser les comptes. Mais les gens dans la rue, ils s’en fichent. Ils se demandent comment faire bouillir la marmite, comment mettre le rougail saucisses sur le riz blanc. Il faut parler aux interrogations des gens.”



Le cofondateur de Mouvement Pour le Trait-d’Union affirme : “Nous avons déposé une motion pour avoir une vraie concurrence au Port pour les carburants !”