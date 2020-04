Communiqué La Prudence Créole fait un don de 500 000 euros aux hôpitaux publics de La Réunion et de Mayotte

Prudence Créole, compagnie d’assurances locale va effectuer un don de 500 000 euros aux hôpitaux de la Réunion et Mayotte à travers la Fédération Hospitalière de France.



Generali France actionnaire principal de Prudence Créole s’est rapproché de la FHF pour accorder une donation globale 3 millions d’euros afin de contribuer aux besoins d’urgence de 38 établissements hospitaliers en première ligne pour accueillir les patients atteints du Covid-19 en Métropole et dans les DOM-TOM.



Ses filiales Prudence Créole (Réunion- Mayotte) et GFA Caraïbes (Antilles Guyane) participent à hauteur d’un million d’euros pour les besoins de leurs Hôpitaux.



Par ce don, Prudence Créole souhaite lancer un signal fort aux personnes malades du Covid-19 et aux personnels soignants

Les deux établissements hospitaliers en première ligne pour accueillir les personnes atteintes du Covid-19 qui bénéficieront du don sont :



- Centre Hospitalier Régional Félix Guyon de Saint-Denis (La Réunion)

- Centre Hospitalier de Mamoudzou (Mayotte)



La FHF assurera le lien avec les établissements de son réseau afin de connaître leurs besoins les plus urgents. Cela permettra ainsi à Prudence Créole et Generali de pouvoir flécher rapidement vers eux les moyens nécessaires à la prise en charge financière des équipements pour soigner les patients du Covid-19.



Jean Benoit Bordes, Directeur Général de la Prudence Créole : "Prudence Créole compagnie d’assurances réunionnaise a toujours été un acteur important de la vie économique de l’île et toujours présente aux côtés des Réunionnais et des Mahorais. Nous mesurons la gravité de cette crise sanitaire et avons souhaité apporter notre soutien aux établissements hospitaliers de la Réunion et Mayotte et montrer notre solidarité aux personnes atteintes du Covid-19 et aux personnels de santé en faisant ce don de 500 000 euros"



Gérald Incana, Président de la Fédération Hospitalière de France Océan Indien : "Au nom de la communauté hospitalière publique de la Réunion et Mayotte, l’ensemble des membres du Conseil d’Administration de la FHF OI, et moi-même tenons à vous témoigner, ainsi qu’à vos collaborateurs, toute notre gratitude pour votre soutien financier"



Lionel Calenge, Directeur Général du CHU de La Réunion site nord et délégué régional de la FHF- Océan Indien : "J’adresse mes plus vifs et chaleureux remerciements au groupe Prudence Créole et Generali France pour ce don exceptionnel. Cette marque de soutien et ce geste de solidarité en pleine crise sanitaire permettra aux établissements en 1ère ligne d’investir dans des matériels de première nécessité pour nos patients" Nicolas Payet Lu 97 fois







Dans la même rubrique : < > Blast Réunion primée pour sa campagne autour de la Semaine du dépistage des IST Citalis met en place un service de transport à la demande pour le week-end de Pâques