La Procureure de la République rencontre les étudiants de l’IUT de La Réunion

Dans le cadre de leur formation, les étudiants du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) Techniques de Commercialisation (TC) et les étudiants du Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) du département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) de l’IUT pourront, ce mercredi 8 novembre de 10h à 12h, rencontrer Mme La Procureure lors d’une conférence sur le thème du droit de la communication.



Face à ces étudiants, Caroline CALBO traitera, durant une heure, de sujets variés tels que :

- Présentation du rôle du procureur dans l’institution judiciaire

- La présentation de l’actualité judiciaire aux médias, notamment en conférence de presse - Le rôle du procureur en tant que communiquant de l’institution

- Comment combattre les fake news et fausses rumeurs dans le cadre d’une telle fonction



Pour préparer cette rencontre, organisée par M. Jean-Paul MAUJEAN enseignant en GEA, les étudiants de l’IUT ont durant leurs cours étudié plusieurs déclarations de la procureure devant les médias locaux.



La Procureure de Saint-Pierre

Auparavant magistrate à la chancellerie, à la cour d’appel de Bordeaux puis détachée au sein de la région NouvelleAquitaine comme Inspectrice générale des services, Caroline CALBO est, depuis septembre 2019, procureure de la République à Saint-Pierre.



Informations pratiques

Mecredi 9 novembre 2022 de 10h à 12h

Amphitéâtre 150 de l’IUT de La Réunion

40 Avenue de Soweto 97410 Saint-Pierre