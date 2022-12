A la Une . La Prime exceptionnelle de fin d’année sera versée aux bénéficiaires du RSA à partir du 15 décembre

La CAF annonce que la prime exceptionnelle de fin d'année sera versée dès le 15 du mois. Par N.P - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 10:03

Le communiqué :



Le dispositif de prime exceptionnelle de fin d’année (dénommé également « prime de Noël ») est reconduit cette année. Peuvent en bénéficier, les allocataires, bénéficiaires d'un droit au RSA au titre du mois de novembre 2022, ou à défaut de décembre 2022. Ces derniers sont invités à vérifier que les informations communiquées à la CAF sont bien à jour et ainsi permettre un versement correspondant à leur situation.



La prime exceptionnelle de fin d’année représente un coup de pouce pour les ménages les plus fragiles avant les fêtes de fin d’année. Elle traduit l’engagement du gouvernement à soutenir le pouvoir d’achat des foyers aux revenus modestes.



La prime sera versée à partir du 15 décembre 2022 sur le compte bancaire ou postal des allocataires éligibles à la prime au titre du mois de novembre 2022. Pour les allocataires éligibles au titre du mois de décembre 2022, le paiement aura lieu au début du mois de janvier 2023.



Le paiement se fait automatiquement sur le compte des allocataires. Une seule prime est due par foyer. Il n’y a aucune démarche à faire auprès de la CAF.



Les montants 2022, variables selon la taille de famille, sont les suivants :

Plus de 94 000 allocataires sont concernés par cette prime pour un montant total de 21,5 millions d’euros.