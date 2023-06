La Présidente de Région à Fort-Dauphin

C’est une visite qui revêt un caractère particulièrement symbolique en cette année 2023 où La Réunion va commémorer le 360e anniversaire de son peuplement. La Présidente de Région, Huguette Bello, a conclu son séjour à Madagascar à Fort-Dauphin, dans ce grand sud malgache d’où sont partis ces femmes et ces hommes qui se sont installés à demeure à La Réunion à partir de 1663.



À Fort-Dauphin, la Présidente de Région a été accueillie par une foule nombreuse pour un moment d’hommage autour de la stèle commémorative de l’esclavage érigée par Sudel Fuma qui surplombe l'ancien port de la ville.



Les liens culturels et historiques étroits entre le sud de Madagascar et La Réunion sont des bases solides pour le nouvel élan que la Région Réunion souhaite donner à sa politique de coopération régionale de codéveloppement.



Cette ambition a pris forme très concrète ce mercredi 21 juin 2023 avec la signature par la Présidente de Région d’une déclaration d’intentions de coopération avec la région Anosy et d’une convention de coopération décentralisée avec la région Androy.



Cette convention s’articule autour d’objectifs et d’intérêts communs, notamment :

- le développement de projets agro-écologiques résilients et adaptés aux réalités du territoire.

- la valorisation du patrimoine, notamment, immatériel et des échanges culturels

- l’appui institutionnel en vue du renforcement des capacités techniques et administratives ainsi que la structuration et la professionnalisation des organisations de la société civile des régions signataires

- le soutien au renforcement des compétences pédagogiques des instituteurs en lien avec les instituts régionaux de formation des maîtres.



Ces prochaines semaines seront marquées par le déploiement du nouveau programme européen Interreg 6 océan Indien couvrant la période 2021-2027 dont La Région Réunion est autorité de gestion. C’est une enveloppe de 62 millions d’euros au total que la collectivité envisage comme un puissant outil pour renforcer les liens entre La Réunion et Madagascar pour répondre à des préoccupations partagées dans les domaines de la gestion des risques naturels et sanitaires, la protection de l’environnement, la formation des jeunes, l’ouverture économique ou encore la valorisation de nos patrimoines culturels.