La Présidente de Région Huguette Bello s’est rendue au lycée Antoine de Saint-Exupéry des Avirons à la rencontre des lycéens

Cecile Bertil, élève de terminale, avait choisi comme thème de sa plaidoirie la « culture du viol », un sujet ô combien d’actualité et important tant la violence à l’égard des femmes et des filles constitue les violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices de notre monde. Ces violences sont l’exact contraire de notre promesse Républicaine.



Accompagnée de la vice-Présidente Céline SITOUZE, déléguée à l’éducation, et la conseillère régionale Evelyne CORBIERE, déléguée à la lutte contre les discriminations, Huguette BELLO a salué l’engagement des enseignants, des équipes éducatives et évidemment des lycéens qui portent collectivement ce sujet au sein de leurs établissements. La parole est le socle de la vie en société. Parler, c’est s’affirmer. Essayer de convaincre, c’est s’affirmer. Émouvoir, c’est s’affirmer. L’éloquence est un biais formidable. Un outil d’émancipation pour notre jeunesse.