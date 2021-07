La Présidente de Région Huguette Bello participe au renouvellement des instances de l’Association de Régions de France

Ce vendredi 9 juillet 2021, les Présidents des Régions de France se sont réunis à Paris pour désigner leurs nouvelles instances de direction et échanger sur leur feuille de route des prochains mois.

Suite au renouvellement des Conseils Régionaux, l’équilibre entre les régions de droite et de gauche est parfait, en prenant en compte l’Outre-Mer et la Corse : 9 régions de sensibilité de droite et 9 régions de sensibilité de gauche.



Dans l’esprit du consensus et de la cohésion nécessaire entre les régions, un accord politique a été trouvé.

Durant les trois premières années de la mandature, la présidence de l’Association Région de France sera assurée par Carole Delga, Présidente (Socialiste) d’Occitanie avec un Président Délégué, Renaud Muselier (Président Sortant). Une alternance sera organisée dans les trois ans.



Le Bureau de l’Association Régions de France a également été constitué avec 6 Vice-Président. La Présidente du Conseil Régional de La Réunion, Huguette Bello a été élue Vice-Présidente. S’agissant de la « feuille de route », un livre blanc sera élaboré afin de peser sur la nouvelle étape de décentralisation et sur les engagements en faveur des Régions, des candidats à la Présidentielle.



Enfin, suite à un exposé sur l’aggravation de la situation sanitaire et le risque d’une quatrième vague, le Bureau de Régions de France a souhaité interpeller le gouvernement pour la mise en place d’une campagne de communication à l’échelle nationale.

A cet effet, le Bureau de Régions de France a adopté la démarche d’une motion d’interpellation du gouvernement sur proposition d’Huguette Bello.