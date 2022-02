Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION La Présidente Huguette Bello a reçu Philippe Da Costa, Président de La Croix Rouge Française Ce jeudi 17 février 2022, la Présidente Huguette BELLO a reçu à l’Hôtel Pierre Lagourgue Philippe DA COSTA, Président de La Croix Rouge Française. Il était accompagné de Caroline SOUBIE, Directrice de Cabinet, Gaëlle NERBARD, Directrice Nationale Outre-mer, Laurent MORIN, Directeur Territorial Réunion et de Georges FAUBOURG, Président du Collège des Bénévoles à La Réunion. Frédérik MAYO, Vice-Président de la Région Réunion, en charge de l’Economie Sociale et Solidaire était également présent.





Dès lors, Henri Dunant va mettre en avant deux propositions fortes à l’origine du Droit Humanitaire moderne :

la conclusion d’un traité portant sur la neutralisation des services sanitaires militaires sur le champ de bataille

la création d’une organisation permanente pour l’assistance aux blessés de guerre.



Le Comité international et permanent de secours aux blessés militaires (futur Comité International de la Croix Rouge), est fondé en 1863 autour des idées de Dunant. A la première convention de Genêve, le CICR crée dans chaque pays signataire des comités de secours dont l’emblème sera une croix rouge sur fond blanc.



La Croix-Rouge a pour principe l’impartialité, la neutralité et l’indépendance. Lors de la bataille de Solférino en 1859, opposant les Autrichiens à l’armée franco-piémontaise, un citoyen suisse, Henri Dunant, improvise des secours avec l’aide des populations civiles locales. L’aide sera apportée aux soldats des deux camps sans discrimination. C’est un acte fondateur fort.Dès lors, Henri Dunant va mettre en avant deux propositions fortes à l’origine du Droit Humanitaire moderne :la conclusion d’un traité portant sur la neutralisation des services sanitaires militaires sur le champ de bataillela création d’une organisation permanente pour l’assistance aux blessés de guerre.Le Comité international et permanent de secours aux blessés militaires (futur Comité International de la Croix Rouge), est fondé en 1863 autour des idées de Dunant. A la première convention de Genêve, le CICR crée dans chaque pays signataire des comités de secours dont l’emblème sera une croix rouge sur fond blanc.La Croix-Rouge a pour principe l’impartialité, la neutralité et l’indépendance.





Dans la même rubrique : < > Inauguration de l’Internat d’Excellence Région Réunion : Rencontre avec Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer