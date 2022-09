La Première ministre plaide pour la différenciation

Le congrès des Régions de France s’est déroulé les 15 et 16 septembre 2022 à Vichy, en présence d’une délégation de la Région Réunion (cf communiqué du 15 septembre 2022). Le thème central du congrès était celui de la souveraineté. Les enjeux de souveraineté alimentaire, industrielle, ou encore énergétiques interpellent en effet directement les Régions.



La Première ministre Élisabeth Borne s’est exprimée lors de la clôture. Elle a insisté sur la nécessité de la concertation entre l’État et les collectivités pour l’élaboration d’un agenda de travail partagé. Elle a notamment marqué son attachement au"principe de la différenciation qui me tient à cœur“ a-t-elle déclaré, affirmant que "l’État sera au rendez vous, pour tenir compte des spécificités de chaque territoire, de leurs diversités de leurs atouts et de leur fragilités". Elle a souligné que l’État devra "donner des marges de manœuvre aux collectivités" et leur “faire confiance pour expérimenter et innover“.



S’agissant des Outre-mer, la Première ministre a indiqué avoir demandé au Ministre délégué de mener une "concertation étroite avec toutes les collectivités pour identifier les action prioritaires à mettre en œuvre". Elle a précisé que "si la question institutionnelle permet plus d’efficacité, nous serons ouverts à la discussion“. Elle s’est enfin engagée à donner aux collectivités "de la lisibilité sur leurs moyens, qui passera par un pacte financier pluriannuel qui garantira le panier de ressources des régions“ . "Ces ressources devront être dynamiques", a-t-elle précisé. Cela est d’autant nécessaire dans la conjoncture financière actuelle, marqué par l’inflation et le coût de l’énergie.