Communiqué La Poste, "une présence territoriale renforcée" La Poste fait le point sur la situation :



Une accessibilité renforcée sur l’ensemble de La Réunion

Dès cette semaine, La Poste de La Réunion renforce sa présence territoriale afin de porter le nombre de bureaux de poste opérationnels à 48 au lieu des 37 actuels.

Seront ouverts du lundi au jeudi (vendredi étant férié) ; Bras Panon, Cilaos, Grand-Bois, Hell Bourg, L’Étang Salé, La Montagne, La Plaine des Cafres, La Plaine des Palmistes, La Possession, La Rivière, Le Chaudron, Le Plate, Le Port, Le Tampon, Le Tevelave, Les Avirons, Les Camélias, Petite Ile, Ravine Blanche, Saint-André, Saint-Benoit, Saint-Denis Les Flamboyants, Sainte-Anne, Sainte-Clotilde, Sainte-Marie, Sainte-Rose, Saint-Gilles Les Hauts, Saint-Gilles-Les-Bains, Saint-Joseph, Saint-Leu, Saint-Louis, Saint-Paul, Saint-Philippe, Saint-Pierre, Savanna, Tan Rouge, Trois Bassins et Trois Mares.

Ouverts le lundi et le mercredi ; Cambuston, La Saline, La Rivière des pluies Ouvert le mardi ; Sainte-Suzanne Ouverts le mardi et le jeudi ; La Chaloupe, Salazie Ouvert le mardi, mercredi et jeudi ; Ravine des Cabris Ouverts le mercredi et le jeudi ; L’Entre-Deux, Terre Sainte

Les 5 points de services partenaires « La Poste Agence Communale » de Bras des Chevrettes, de Bras Creux, de Dos d’âne, de Grand Ilet, de Palmiste Rouge complètent le dispositif.



La liste des bureaux ouverts, des horaires d’ouverture et des services disponibles pour la semaine des prestations sociales sera accessible via l’adresse suivante : https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste Afin de répondre aux besoins de tous, La Poste veille également à assurer l’accès aux espèces pour l’ensemble de la population sur le territoire. Ainsi, l’ensemble du parc de distributeurs est opérationnel.



Un dispositif renouvelé pour les prestations sociales

La période de versement des prestations sociales du mois d’avril s’étant déroulée dans de bonnes conditions grâce à une organisation adaptée, à l’engagement des postiers et au soutien des pouvoirs publics, La Poste de La Réunion a donc décidé de renouvelé son dispositif.

Les 6 et 7 mai, les 48 bureaux de poste seront ouverts et seront exclusivement dédiés au versement des prestations sociales et aux opérations bancaires de première nécessité. Les clients pourront y effectuer les opérations suivantes : - Retrait d'espèces aux guichets et aux automates - Dépôt d'espèces aux guichets et aux automates - Dépôt de chèques sur automates et urnes - Remise de fonds commandés par la DGFIP - Paiement des factures Eficash - Activation et modification Certicode - Remise d’identifiant et réinitialisation de mot de passe pour la Banque en Ligne

Le service et l’accueil des allocataires des minima sociaux est chaque mois une mission essentielle délivrée par La Poste. Dans cette période de crise sanitaire, le bon déroulement de cette période est pour La Poste un enjeu essentiel. Par ce dispositif, elle compte ainsi fluidifier l’affluence dans ses bureaux pour assurer ce service dans les meilleures conditions possibles.

Durant cette période, les clients professionnels sont invités à se rendre dans les Carré Entreprises afin d’y effectuer leurs affranchissements et/ou leurs dépôt de colis.

Les postiers sont mobilisés pour accueillir et servir tous les clients, les mesures barrières mises en place pour les protéger peuvent allonger le temps d’accès aux services. Consciente de ces désagréments, La Poste remercie ses clients pour leur patience et leur compréhension.

La Poste rappelle que les déplacements en bureaux ne doivent être faits que s’ils sont strictement nécessaires.

De nombreuses opérations peuvent être faites à distance, les clients peuvent être accompagnés par téléphone (au 3631 pour La Poste et au 3639 pour La Banque Postale) ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale depuis leur domicile (laposte.fr et labanquepostale.fr). La mobilisation exceptionnelle des équipes dans les bureaux permet à La Poste d’assurer ses missions prioritaires et les opérations essentielles tout en protégeant la santé des postiers et des clients. Aurélie Hoarau Lu 89 fois