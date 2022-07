A la Une . La Poste se modernise : La lettre prioritaire au timbre rouge devient e-lettre

La Poste va commercialiser, dès 2023, un nouveau système d'envoi prioritaire. Pour 1,49 euros, il sera possible d'envoyer des documents à la Poste qui se chargera de l'impression et de l'acheminement. Par ailleurs, un timbre digital téléchargeable depuis son smartphone fera son entrée sur le marché. Par NP - Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 à 14:06

En 2023, glisser une lettre munie d'un timbre rouge dans la boite aux lettres ne sera plus possible. Le lettre dite prioritaire disparait au profit de la e-lettre. Dans quelques mois, il sera possible d'envoyer directement des documents à partir d'une borne située dans un bureau ou via le site de La Poste.



Celle-ci se chargera d'imprimer les dits documents à partir d'un centre d'impression le plus proche du destinataire. L'entreprise s'engage à acheminer le tout un jour après l'envoi en ligne.



La e-lettre rouge coutera 1,49 euros, contre 1,43 euros pour la lettre prioritaire d'aujourd'hui. Les envois ne pourront pas inclure plus de trois feuilles, l'enveloppe et le papier sont compris dans ce tarif.

L'objectif de La Poste à travers cette modernisation est de s'adapter aux besoins de ses clients mais aussi de réduire "l'empreinte écologique" du service postal.



À partir de 2023, un timbre digital sera également disponible. Il coutera 1,16 euros et ne concernera, dans un premier temps, que les lettres vertes de moins de 20 grammes.



En quelques minutes, via un smartphone, ce timbre pourra être acheté en ligne en échange d'un code à huit chiffres qu'il faudra apposer à la main sur l'enveloppe. Les caméras intelligentes des centres de tris, déjà capables de lire les adresses, sont programmées pour déchiffrer ces nouveaux codes, qui seront uniques et valables pendant huit jours.