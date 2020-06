A la Une ... La Poste est ouverte ce samedi pour le versement des prestations sociales

La Poste ouvre ses portes ce samedi afin de dédier son activité au versement des prestations sociales et aux opérations bancaires de première nécessité. Par Soe Hitchon - Publié le Jeudi 4 Juin 2020 à 16:50 | Lu 138 fois





Le service et l’accueil des allocataires des minima sociaux est, chaque mois, une mission essentielle délivrée par La Poste. Afin de fluidifier l’affluence dans ses bureaux et d’assurer ce service dans les meilleures conditions possibles, seules les opérations suivantes seront réalisables : le retrait d'espèces aux guichets et aux automates, le dépôt d'espèces aux guichets et aux automates, le dépôt de chèques sur automates et urnes, la remise de fonds commandés par la DGFIP, le paiement des factures Eficash, l'activation et modification Certicode et la remise d’identifiant et la réinitialisation de mot de passe pour la Banque en Ligne



La Poste veille également à assurer l’accès aux espèces pour tous. Ainsi, l’ensemble du parc de distributeurs est opérationnel.



Dès la semaine prochaine, La Poste de La Réunion renforce sa présence afin de porter le nombre de bureaux de poste ouverts à 60.



Les 18 points de services partenaires « La Poste Agence Communale » et « La Poste Relais » complètent le dispositif.



Au global, les réunionnais auront accès à 78 points de contact postal répartis sur l’ensemble de La Réunion.



La liste des bureaux ouverts, des horaires d’ouverture et des services disponibles est accessible via l’adresse suivante :



Les postiers sont mobilisés pour accueillir et servir tous les clients, les mesures barrières mises en place pour les protéger peuvent allonger le temps d’accès aux services. Consciente de ces désagréments, La Poste remercie ses clients pour leur patience et leur compréhension.



De nombreuses opérations peuvent être faites à distance, les clients peuvent être accompagnés par téléphone (au 3631 pour La Poste et au 3639 pour La Banque Postale) ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale depuis leur domicile (laposte.fr et labanquepostale.fr).



