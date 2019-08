La Poste de La Réunion recrute 43 alternants

L’alternance est une forme des plus efficaces d’insertion dans l’emploi car elle allie formation certifiante et contrat de travail pour développer ses compétences, et pérenniser des savoir-faire.



La Poste de La Réunion en tant qu’employeur responsable a accueilli ce jour, 43 jeunes réunionnais pour les accompagner durant leur parcours d’études supérieures ou leur parcours de professionnalisation.



En partenariat avec l’Université de La Réunion, ce sont 22 jeunes, qui ont été recrutés et seront accompagnés tout au long de leur parcours, du niveau BAC+2 à BAC+5.



Selon le cursus et sa finalité, certains d’entre eux seront en bureau de poste, comme chargé de clientèle ou conseiller bancaire, d’autres intègreront les services « transverses » de la direction régionale.



Pour la formation et le recrutement des contrats de professionnalisation des facteurs, La Poste s’appuie sur son partenariat avec le Pôle emploi, pour la partie recrutement au niveau BAC, et sur le GRETA pour la partie formation.



L’alternance, un levier d’intégration



Pour La Poste, l’alternance est un levier qui lui permet de poursuivre son effort d’intégration et de développement des jeunes dans la société.



Ces alternants constituent un vivier de compétences à privilégier en cas de besoins de recrutement. A La Réunion, sur les 5 dernières années nous avons formés plus de 200 jeunes, et embauchés, selon les années, 80% à 90% d’entre eux.