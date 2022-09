Communiqué La Poste de La Réunion accueille 76 alternants

Publié le Jeudi 1 Septembre 2022

Le communiqué :



La Poste porte depuis de nombreuses années des valeurs fortes en matière de formation et d’insertion des jeunes dans l’emploi. La Poste de la Réunion poursuit cet effort d’intégration des jeunes dans la société.



Pour cette rentrée, 76 alternants ont prêté serment et signé leur contrat de travail mardi 30 août en présence de managers de La Poste et de représentants des écoles partenaires, du Pôle Emploi et de l’Université.



La Poste en tant qu’entreprise socialement responsable se donne pour objectif d’amener ses alternants à l’obtention de leur diplôme dans les meilleures conditions et ainsi développer le savoir-faire et la posture professionnelle de ces jeunes. Du CAP au Master et sur des domaines aussi divers que le conseil, les ressources humaines, le management, la logistique ou la distribution ce n’est pas moins de 8 diplômes que ces jeunes vont préparer.



Entre 2018 et 2021, plus de 200 alternants ont été accueillis à La Poste de la Réunion près de 90 ont été embauchés sur la même période.