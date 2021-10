Communiqué La Poste crée sept postes de facteurs-guichetiers

La Poste adapte sa présence dans les communes rurales et péri-urbaines, afin de répondre aux évolutions des modes de vie du grand public. Le dispositif facteur-guichetier s'inscrit dans la volonté du groupe de "proposer à ses clients des offres de services enrichies, sur une plage horaire étendue et fondées sur la complémentarité entre les activités d'un bureau de poste et la tournée du facteur." Publié le Vendredi 29 Octobre 2021

Le facteur-guichetier assure la distribution des colis et courriers lors de sa tournée ; il accueille et conseille les clients au sein du bureau de poste de la commune. La continuité de la relation contribue positivement à la qualité de service perçue par les clients et à l’image de service de proximité de La Poste. Cette fonction a vocation à garantir la qualité du service grâce à un interlocuteur postal qualifié et assermenté, assurant les missions de service public auprès des habitants.



Ce dispositif permet de répondre aux attentes des clients de la commune, qui bénéficient à la fois d’un accueil en bureau de poste (opérations Courrier, Colis et Chronopost), et des activités bancaires de La Banque Postale. La Poste Mobile et les services rendus par le facteur au cours de sa tournée (distribution du courrier, services de proximité…) offrent donc aux habitants une relation avec un interlocuteur unique de La Poste.



Déjà présent dans 6 communes du département, ce dispositif contribue aussi au renforcement de l’exercice des missions de service public de La Poste : la distribution du courrier et de la presse, et le respect des engagements en matière de présence postale et d’accessibilité bancaire.



La Poste de La Réunion a décidé d’étendre ce modèle de présence postale sur les communes de Saint-Paul (Bellemène), La Possession (Rivière-des-Galets et Sainte-Thérèse), Saint-Joseph (Vincendo), Tampon (Paul Badré), Saint-Pierre (Ligne-des-Bambous et Bois-d’Olive). Ainsi, dès le 2 novembre, les clients seront accueillis par leur facteur-guichetier aux horaires suivants :



Bellemène - Chemin de Bellemène – 97460 Saint-Paul, De 8h à 11h les mardi, mercredi, vendredi et samedi



La Rivière-des-Galets – 13, Chemin de la Liberté -97419, La Possession, de 8h30 à 11h30, du mardi au vendredi



Sainte-Thérèse – 4C Rue André-Le Toullec – 97419, La Possession, de 8h30 à 11h30 du mardi au vendredi



Vincendo – 88 bi,s Route Nationale 2 – 97480 Saint-Joseph, de 9h à 11h30 le lundi ; et de 8h30 à 11h40 le mardi, mercredi et vendredi



Paul Badré – 4 Rue D’Allemagne – 97430 Le Tampon De 8h45 à 11h15 le lundi, et de 8h à 11h15 les mardi, mercredi et vendredi



Bois-d’Olives – 27, Chemin de la Pointe – 97432, Saint-Pierre, de 8h à 11h, les lundi, mardi, mercredi et vendredi, Ligne des Bambous – 97432, Saint-Pierre, de 8h à 11h les lundi, mardi, mercredi et vendredi.