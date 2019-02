La Poste : Le médecin du travail sanctionné par le conseil de l’ordre

Le médecin du travail de La Poste a été sanctionné par le conseil de l’ordre suite à des faits assimilés à du harcèlement moral, révèlent nos confrères du JIR.



L’affaire devrait prochainement être portée devant les prud’hommes et au pénal : alors qu’il est lui-même chargé de prévenir et traiter les risques psycho-sociaux dans l’entreprise, il serait à l’origine du mal-être de son subordonné, infirmier à la médecine du travail.



Ce dernier dénonce des agressions verbales et des humiliations entrainant une dégradation de son état de santé.