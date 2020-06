La grande Une La Poste : "L’activité n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la crise"

Avec la crise sanitaire, La Poste a dû aménager son activité afin d’assurer sa mission. Du retard a été pris dans l’acheminement des lettres et colis. Pour le réduire, un vol spécial a été affrété. La Poste Réunion a retrouvé environ 70 % de son activité. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 16 Juin 2020 à 17:20 | Lu 1541 fois

Si vous êtes dans l’attente d’une lettre ou d’un colis, il vous faudra encore faire preuve de patience. Avec la réduction du fret aérien, La Poste résorbe progressivement son retard. Au total, plus de 388 760 courriers et colis sont traités quotidiennement par la Plateforme Industrielle Courrier, contre 400 000 avant le Covid. Si " il n’y a pas de stocks de courriers ou de colis ni en métropole ni sur notre département", assure la direction de La Poste, l’acheminement accuse un retard.



Les courriers et colis "sont expédiés dès le lendemain vers les plateformes de distribution pour être remis par les facteurs", ajoute la société qui reconnait que "pour l ’heure, l’activité n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la crise".



Pour y remédier, depuis fin avril dernier, la société affrète chaque semaine un vol charter pour l’acheminement des courriers et des colis prioritaires. C’est donc, avec le fret des compagnies régulières, "entre 3 et 4 vols hebdomadaires d'acheminement contre 10 vols avant la crise", indique la direction de La Poste.



La voie maritime continue d’être utilisée pour les affranchissements économiques à raison d’un container livré par semaine. "Depuis le début de crise, La Plateforme Industrielle Courrier a réceptionné 22 containers expédiés par voie maritime".