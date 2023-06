La Poste … L'Arnaque!

Comme ce n’est pas la première fois et que visiblement, je ne suis pas le seul à qui cela arrive, il faudrait que la Poste assume ses annonces mails sinon, c’est de la publicité mensongère !



En effet, vous recevez un mail pour vous dire que vous pouvez payer votre colissimo via le site internet de la Poste et que cela va vous permettre d’avoir une ristourne.

Mais quand vous allez sur le site … il vous est répondu que le site est en maintenance!

Quand vous arrivez enfin (le jour suivant...) à avoir accès au site, il vous est opposé que c’est trop tard et que vous devrez alors vous acquitter de la somme totale (sans la ristourne) directement au facteur ou au bureau de poste.



Bien entendu impossible d’avoir des explications en direct puisque vous avez été contactés par une adresse mail « ne pas répondre… » et qu’aucun numéro direct vous est accessible pour pouvoir espérer avoir une explication téléphonique !



La seule possibilité est de faire le 3631 (les réclamations...) et quand après de longues minutes et des manœuvres interminables sur le clavier du téléphone…, vous arrivez enfin à joindre un interlocuteur, c’est pour vous entendre dire que :

Comme il y a des problèmes de maintenance... il n’y a pas d’autre solution !

Mais que cette somme qui vous est réclamée (16,5 euros pour un colis de 63 euros...) représente la TVA, l’octroi de mer et ... 7 euros pour le service effectué par la poste !



Le standardiste vous annonce alors que vous n’avez qu’à payer le prix fort puis faire...une réclamation ! C’est-à-dire, refaire le...3631 !

On marche sur la tête...



La Poste vous envoie des mails qu’elle n’est pas capable d’honorer et en plus vous facture une somme (plus de 10%...) pour ses services sans pouvoir assurer une prestation qu’elle vous propose pourtant par mail…



Vous conviendrez que c’est une bien belle ARNAQUE….