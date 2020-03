Communiqué La Poste: Certains bureaux de Poste resteront ouverts Communiqué du Groupe La Poste relatif à l’activité postale en cette période :

La France est entrée ce dimanche 15 mars à minuit en stade 3 pour atténuer les effets de la propagation du coronavirus sur le territoire.



Une mesure générale de fermeture de tous les commerces non indispensables a été décidée, mais les activités essentielles à la vie du pays continuent.



La Poste en tant qu’entreprise de service public et « opérateur d’importance vitale « pour le pays », y contribue et maintient donc la continuité de ses activités essentielles à la population, dans le respect absolu de la santé de ses collaborateurs et de ses clients.



1 000 bureaux de poste seront donc ouverts ce lundi à partir de 11h00 et ce matin, 80 % des factrices et des facteurs assurent leurs tournées. L’appareil industriel de La Poste fonctionne normalement (centre de tri pour les courriers et les colis).



En fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de l’absentéisme des équipes, des ajustements seront réalisés au jour le jour et les modalités de continuité opérationnelle seront communiquées dans les meilleurs délais. »



A La Réunion, à compter du 17 mars, seuls les bureaux de poste suivants seront ouverts :

- Nord : Saint-Denis Les Flamboyants, Les Camélias, Sainte-Clotilde

- Est : Sainte-Marie, Saint-André, Saint-Benoit

- Sud : Saint-Pierre, Ravine Blanche, Saint-Joseph, Le Tampon, Saint-Louis

- Ouest : La Possession, Saint-Paul, Saint-Gilles Les Bains, La Saline Les Hauts, Saint-Leu



Tous les distributeurs de billets fonctionneront normalement, y compris ceux des bureaux de poste fermés.



Nous invitons nos clients à respecter la distance préconisée de 1m lors de leurs passage en bureau et/ou lors de l’utilisation des distributeurs.

