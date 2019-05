La Possession souhaite signer une charte contre les perturbateurs endocriniens

Les méfaits des perturbateurs endocriniens sur la santé publique sont désormais connus, et considérés par l’OMS et le programme des nations unies comme "une menace mondiale à laquelle il faut apporter une solution". Présents dans de très nombreux produits de consommation courante, ils entrainent cancers, malformations des nouveaux nés exposés in utéro, diabète, obésité...



La ville de La Possession s'apprête à signer la charte "Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens", déjà signée par plus de 200 communes et territoires français. Il s'agit de mener un plan d’action sur le long terme visant à limiter l’exposition aux perturbateurs endocriniens, incluant les dispositions suivantes :



- Restreindre, puis à terme éliminer l’usage des produits biocides et phytosanitaires contenant des perturbateurs endocriniens sur le territoire



- Réduire l’exposition aux perturbateurs endocriniens dans l’alimentation en développant la consommation de produits issus de l’agriculture biologique et en interdisant à terme l’usage de matériel contenant des perturbateurs endocriniens



- Favoriser l’information de la population, des professionnels de santé, du personnel des collectivités territoriales, des professionnels de la petite enfance, des acteurs économiques de l’enjeu des perturbateurs endocriniens



- Mettre en place des critères d’éco conditionnalité éliminant progressivement l’usage des perturbateurs endocriniens dans les contrats et les achats publics



- Informer tous les ans les citoyens sur l'avancement des engagements pris



La municipalité l'assure, adhérer à la charte permet un échange de ressources et de bonnes pratiques avec l’ensemble des villes et territoires engagés dans la démarche. L'adhésion à la charte est à l'ordre du jour du conseil municipal de ce jeudi 16 mai.