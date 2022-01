La Possession se munit de 14 médiateurs de rue fraîchement diplômés

"Une personne peut avoir beaucoup de connaissances et de compétences et n'être pas compétente dans une situation donnée. Être compétent, c'est être capable de savoir agir en situation, c'est-à-dire : construire et mettre en œuvre une "pratique professionnelle" pertinente. Nous ne recherchons pas et ne formons pas des médiateurs de rue pour qu’ils deviennent des sachants mais des professionnels compétents. L’approche est situationnelle et relationnelle. Agir en compétence et avec pertinence en situation, c’est la combinaison de trois paramètres essentiels : savoir agir , vouloir agir et pouvoir agir. La compétence doit s'apprécier pour chaque quartier car chacun d'entre eux peut être différent", expliquent les fondateurs de ce projet.

A l'issue de cette première étape expérimentale, "Médiations & Territoires" a passé la première contractualisation de formation avec la mairie, qui a duré 4 mois, pour s'achever fin décembre 2021. Il est prévu une troisième étape qui sera la certification "Qualiopi". Elle permettra ensuite de proposer aux 24 communes, voire aux bailleurs, un modèle de formation de médiateurs de rue sur mesure, selon le modèle approuvé à la Possession.Le déploiement de médiateurs de rue "formés" vise notamment à lutter contre la précarité et la pauvreté, faire remonter les dysfonctionnements rencontrés par les habitants des quartiers, participer à la lutte contre les incivilités et gérer les conflits de premier niveau. Cela permet de participer également à la lutte contre les violences, en particulier les VIF (Violences Intra-Familiales), mais aussi de relayer les projets portés par la population.Ce projet est né suite à la crise des "gilets jaunes", sous l'impulsion de trois personnes : Jean Chatel, Serge Payet et Thierry Valsin.