La Possession se félicite de l'obtention de "soutiens financiers encourageants"

Le conseil municipal de la ville de la Possession se réunit ce mercredi après-midi pour la dernière fois cette année. Avant de préciser "les soutiens financiers encourageants pour la collectivité", cette dernière a souhaité revenir sur la présence de deux élus possessionnais au Congrès des maires à Paris pour un montant total de 2 000 euros.



Une participation qui aurait permis de faire connaitre notamment le projet d’éco-quartier Cœur de Ville et "de nous exprimer et d'apporter notre vision sur la possibilité d'innover en terme financier avec des partenariats public/privé en allant chercher des subventions existantes en terme de Développement durable", a assuré Vanessa Miranville. "C'est en étant aux premières loges que nos deux élus ont pu rencontrer des entreprises proposant tant des innovations technologiques que sociales, participer à des conférences et échanger avec d'autres Collectivités des bonnes pratiques".



L’obtention d’une subvention FRAFU " inattendue"



A l’ordre du jour du conseil de ce jour, 42 affaires dont l’approbation du compte-rendu d’activité à la (CRAC) concernant la ZAC Moulin Joli portant sur les opérations au 31 décembre 2016.



Ainsi le bilan financier global de l’opération s’élève à près de 101 millions d’euros. Un bilan en augmentation de plus de 890 000 euros par rapport à l’année dernière qui s’explique, selon la collectivité, par l’évolution des postes de dépenses du foncier et des frais financiers. Pourtant dans un communiqué, la collectivité se veut rassurante, "l’année 2017 devrait renverser la tendance au niveau des recettes passées, avec de nombreuses recettes encaissées, pour des dépenses contenues". D’autant qu’elle annonce l’obtention d’une subvention FRAFU " inattendue" de deux millions d'euros au CRAC 2015 et une subvention complémentaire RHI pour compenser la hausse du foncier des terrains expropriés.



" Une situation encourageante donc pour la Ville", se réjouit-elle puisque ces subventions vont compenser la baisse de cessions et l'impact causé par le nouveau programme du centre commercial aux participations des constructeurs aux équipements publics. Le Conseil municipal aura à approuver la souscription et la participation de la ville au capital de l'Agence France Locale, Société Territoriale. Pour un montant global de 232 200 euros, la possession intègre un nouveau modèle d'établissement de crédit.



L'Agence France Locale a été créé pour les collectivités, avec pour mission de faciliter leur accès au financement et d'œuvrer pour financer l'investissement des collectivités membres, quelle que soit leur taille ou leur type, explique la collectivité. "L'apport en capital initial, il a été déterminé sur la base de son poids économique et sera réparti par des versements de la Collectivité sur cinq années successives".