A la Une . La Possession restreint la consommation d’eau

Pour faire face à la pénurie d’eau causée par la sécheresse qui sévit sur l’île depuis plusieurs mois, la mairie de La Possession a publié un arrêté pour restreindre la consommation d’eau non alimentaire. Ainsi, l’arrosage des espaces verts et des voitures ou le remplissage de piscine sont interdits jusqu’à nouvel ordre.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 14:24 | Lu 320 fois

En raison des fortes chaleurs constatées sur son territoire, la commune de La Possession a décidé de réagir. Afin d’assurer à tous une alimentation en eau, la municipalité a publié un arrêté municipal portant sur la restriction de la consommation d’eau non destinée à la consommation alimentaire sur son territoire.



Sont interdits sur le territoire possessionnais :

• L'arrosage des terrains de sport

• L'arrosage des espaces verts publics ou privés

• L'arrosage des jardins d'agrément des particuliers, y compris les potagers

• Le lavage des voitures

• La vidange et le remplissage de piscine

• L'arrosage des façades de bâtiment

• L'arrosage des voies privées

• Le lavage des voiries et trottoirs.



