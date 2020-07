A la Une .. La Possession présente son Plan de Solidarité face à la crise sanitaire et sociale

Pour faire face à la crise sociale qui suit la crise sanitaire, la Ville de La Possession a dévoilé son Plan de Solidarité. Durant deux ans, ce plan vise à apporter des réponses autour de 3 axes : la relance socio-économique, le renforcement de l'accompagnement pour les plus fragiles et l'éducation plurielle et le développement du bien vivre ensemble. Par Aurélie Hoarau - Publié le Samedi 11 Juillet 2020 à 10:47 | Lu 285 fois

Le communiqué de la Ville de La Possession :

Suite à la crise sanitaire et sociale, La Ville a mis en place un mouvement de solidarité en présence de plusieurs acteurs.

Le souhait a été formulé de capitaliser cette expérience, de maintenir cette dynamique et de structurer la collaboration en mettant en place un plan de solidarité pour une période de 24 mois.



Ce plan peut être activé autant que nécessaire, en mobilisant tout un réseau d'acteurs par le biais d'une instance de pilotage : le comité solidarité et s'est donné pour objectif de :

-répondre à court terme à la situation sociale et économique du territoire suite à la crise sanitaire

-créer dans les 24 mois un laboratoire d'innovations sociales pour apporter des réponses alternatives dans les domaines économiques, sociaux et éducatifs



Et ce autour de 3 axes :

• le plan de relance socio-économique

• le renforcement de l'accompagnement pour les plus fragiles

• l'éducation plurielle et le développement du bien-vivre ensemble



Le comité de solidarité regroupe les différents acteurs et s'appuie sur une charte d'engagements réciproques pour le développement d'innovations sociales.

Il permet de :

• mobiliser, unir et fédérer les acteurs

• harmoniser et mutualiser les compétences et les moyens

• respecter les missions et les compétences de chacun

• apporter une réponse adaptée en proximité



Visionnez l'intervention des participants ici



Le comité de solidarité peut :

• être activé à tout moment en cas de situation de crise

• irriguer les politiques publiques autour de la solidarité, de l'éducation et de l'innovation sociale

• s'appuyer sur un opérateur de la solidarité qui va mobiliser et structurer le réseau de bénévoles qui s'est développé pendant la crise et la période de confinement.



