La Possession: deux individus blessés au couteau

Cinq personnes, toutes âgées entre 20 et 30 ans, en sont venues aux mains. La scène s'est déroulée à La Possession pendant la nuit de vendredi à samedi. "Un couteau a été de sortie qui a fait deux blessés légers", souligne le JIR.



Les gendarmes sont intervenus sur place pour tenter de calmer les diverses tensions et de prêcher le vrai du faux. Mais les individus tous fortement alcoolisés, il a été difficile de tirer la moindre information valable.



Les agresseurs ont donc tous les cinq été placés en garde à vue. Hier encore, trois d'entre eux ont été maintenus en garde à vue et seront présentés au Palais de Justice ce dimanche.