La Possession autorise temporairement l’utilisation de la piste de la Rivière des Galets

La mairie de la Possession a publié un arrêté dérogatoire autorisant temporairement l’utilisation de la piste de la Rivière des Galets aux tamiseurs et aux habitants de Mafate. Cette décision a pour but d’assurer la sécurité et la santé des Mafatais.



Cela permettra également aux touristes de pouvoir sortir du cirque. Les habitants pourront ainsi faire les courses de première nécessité.