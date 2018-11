La Possession: Vente d'alcool interdite jusqu'au 1er décembre

Au vu de la situation actuelle sur la commune, la vente et consommation de boissons alcoolisées est interdite à partir de 18h jusqu'à 8h du matin, sur tout le territoire Possessionnais jusqu'au 1 décembre 2018.



Cette interdiction ne s'applique pas aux lieux de manifestations locales où la consommation d'alcool est réglementée et a été autorisée, et aux établissements (restaurants, bars, café...) autorisés à vendre de l'alcool.



Les infractions seront constatées et poursuivies par tout officier de la police judiciaire ou agent des forces de l'ordre habilité à dresser un procès-verbal.