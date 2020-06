La Possession: Une toiture végétale à l'école Célimène

À Saint-Laurent, l'école Célimène abrite sur un de ses bâtiments une toiture végétalisée.



Ce concept qui a nécessité de longues préparations, permet d'abaisser la température à l’intérieur de l’école d'environ 8 degrés contre 4 degrés habituellement pour les autres types de toitures végétalisées.



Cela a été possible grâce à un coussin d’air et de l’humidification permanente de la structure.



L’intérêt de celle-ci reste sa légèreté. Une fois imbibée d’eau, son poids représente 25 kg/m2 contre 100kg/m2 sur les autres toitures, permettant de ne pas procéder à des travaux de forcements.



Afin de pérenniser ce système, les services seront avertis à l’avenir par SMS de tout dysfonctionnement en alimentation d’eau et ainsi d’éviter le dessèchement des végétaux.



Retrouvez l'interview de Benoit Dumortier, concepteur du toit végétalisé de l'école Célimène, qui nous explique les concepts et avantages des murs végétalisés.