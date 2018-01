La Possession : Un lampadaire s'écrase en travers de la chaussée

Plus de peur que de mal pour les automobilistes possessionais cette après-midi. Il était 14h50 quand un lampadaire d'éclairage public situé à proximité de la pharmacie faisant l'angle entre le littoral et le centre ville s'est retrouvé couché sur la chaussée, rendant la circulation impossible.



Par chance, aucun véhicule n'a été heurté, et les équipes de la ville aussitôt prévenues sont intervenues sans attendre, de concert avec la police municipale. On ne sait pas pour l'instant si l'incident est dû uniquement aux intempéries ou si l'équipement était déjà corrodé par l'air salin. Pour des raisons de sécurité, une vérification de l'ensemble de l'éclairage public de la rue est en cours.



Mr Gilles Hubert, 1er adjoint au maire de la Possession insiste sur le fait que les équipes sont sur le qui vive pendant toute la période de passage de la tempête Berguitta.