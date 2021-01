A la Une . La Possession : Un jeune homme à moitié nu découvert ce matin à Ste-Thérèse

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 7 Janvier 2021 à 22:19 | Lu 960 fois

Un jeune homme de 16 ans a été découvert, à moitié nu, dans un piteux état, tôt ce matin dans le quartier de Sainte-Thérèse, à La Possession.



A ceux qui l'ont trouvé, il a raconté qu'il était sorti avec des amis la veille au soir. Il reconnait avoir bu plus que de raison et se souvient simplement que ses amis l'ont déposé sur le bord du chemin, à Sainte-Thérèse où il habite. Ensuite, c'est le trou noir.



Il a été hospitalisé au CHOR (centre hospitalier de l'ouest de La Réunion) et, pour l'aider à reconstituer ce qui lui est arrivé, il demande à toutes les personnes qui pourraient témoigner de prendre contact avec les forces de l'ordre.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur