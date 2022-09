A la Une .. La Possession : Un jeu de piste pour sensibiliser aux espèces endémiques

Dans le cadre de la semaine européenne de l’environnement et du développement durable, l’association « Compagnon de Je » (C2J) organise un jeu de piste gratuit sur le thème des oiseaux de La Réunion, dans l’écoquartier Cœur de Ville de la Possession, le samedi 24 septembre à partir de 14h. Par N.P - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 10:14

Le communiqué :



Espèces endémiques et menacées seront à l’honneur, samedi 24 septembre dans l’écoquartier de La Possession, dans le cadre d’un jeu de piste d’une heure organisé par l’association C2J, soutenu par la Semader et en partenariat avec l’association Smart City. Au programme : apprendre davantage sur les espèces aviaires en voie de disparition ainsi que sur les enjeux et les conséquences de la pollution lumineuse à La Réunion. Et tout ça, en jouant ! Céline Fayard, chargée de mission pour l’association Smart City explique : « le jeu est un formidable outil de sensibilisation à l’environnement et favorise le bien-vivre ensemble ».



Muni de leur téléphone portable chargé, et via l’application Baludik, les participants accompagnés d’une animatrice déambuleront dans l’écoquartier, à la recherche des différentes espèces d’oiseaux



Mettre l’humain au cœur de la vie de l’écoquartier



Cette animation s’inscrit dans la démarche de la Dynamique Sociale et d’Inclusion, lancée en 2018 à Cœur de Ville, dont l’ambition est de construire une ville pour et avec les habitants en impulsant des dynamiques, du lien et en fédérant autour d’un projet partagé. « Susciter l’envie des habitants de s’impliquer dans la vie de leur quartier, c’est aussi et avant tout leur donner l’occasion de se rassembler et se divertir ensemble. Ce jeu de piste en est un très bon exemple ».



L’écoquartier accueillera 5 500 habitants en 2026, d’ici là, d’autres animations seront proposées pour les habitants car rien de mieux que de jouer ensemble !



Des sessions successives



A destination des enfants à partir de 7 ans et des adultes, plusieurs sessions sont organisées entre 14h et 17h. Et pour la dernière session, une animatrice formée à la langue des signes sera présente et transmettre les informations aux participants sourds et malentendants. Des ateliers pour enfants seront également proposés sur place. Pour vous envoler, venez le 24 septembre, place des Banians à La Possession, à partir de 14h !



Informations pratiques : Samedi 24 septembre 14h à 17h Place des Banians, La Possession N’oubliez pas votre ravitaillement en eau

Inscriptions : Cliquer sur le lien : https://www.helloasso.com/associations/compagnon-de-je/evenements/jeu-de-piste-sur-lesoiseaux-coeur-de-ville-la-possession



