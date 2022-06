La Possession : Suspension du mouvement de grève, reprise du fonctionnement normal des services

Chers citoyens Possessionnais,



à l’issue de la journée de mobilisation sociale de ce mercredi 22 juin, il a été acté la suspension du mouvement et la poursuite du dialogue social à partir de vendredi.



Même si les élus maintiennent ne pas comprendre ce temps perdu sans aboutir à la signature d’un protocole pourtant rédigé par l’équipe municipale et l’administration, et approuvé oralement en réunion par les syndicats, nous maintenons notre position de vouloir à la fois garder le cap de la légalité, de l’équité de traitement, de la responsabilité financière et de l’adaptation aux besoins des citoyens, tout en restant ouverts aux demandes exprimées par les agents.



En tous les cas, le service public, après de légères perturbations hier, devrait reprendre normalement à partir d’aujourd’hui.



Merci à tous les agents ayant assurer la continuité de service public et merci aux Possessionnais pour leur compréhension,



Vanessa Miranville

Maire de la Possession