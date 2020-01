La Possession: Pierrick Pignolet dénonce une urgence sanitaire en matière de distribution d'eau

Candidat MODEM aux municipales de La Possession Pierrick Pignolet dénonce les coupures régulières et la piètre qualité de l'eau distribuée dans les quartiers de Dos d'Ane et de la Ravine à Malheur.



Il estime que la municipalité, dont le premier adjoint Gilles Hubert est président de la SEM "Eaux de La Possession" qui gère la distribution d'eau, ayant remplacé l'opérateur privé Veolia en 2018, doit prendre ses responsabilités. Sa solution: une baisse du prix de l'eau en fonction de sa qualité.



En effet, l'ARS a alerté les usagers sur la mauvaise qualité de l'eau à Dos d'Ane, mais aussi dans les hauts de Sainte-Thérèse, et la mairie a émis un arrêté d'interdiction d'utiliser l'eau entre 9h et 19h, à usage autre qu'alimentaire. Le candidat à la mairie en appelle aussi au CCAS de La Possession, pour aider les familles condamnées à acheter des bouteilles d'eau.