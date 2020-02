Municipales 2020 La Possession: Patrice Lauriol présente une "équipe neuve"

Vendredi, le candidat aux municipales de La Possession présentait son équipe de 39 personnes, issues de la société civile. Une "équipe neuve", n'ayant jamais été en responsabilité dans une mairie, à l'exception de lui-même et de Jean-Hugues Savigny, tous deux dans l'équipe municipale de Roland Robert. Le candidat de 59 ans, inspecteur de l'Éducation nationale, insiste sur l'absence d'étiquette de sa liste, mais admet pour sa part une sensibilité de droite, il fut d'ailleurs maire d'une petite commune du sud de la France pendant 12 ans, sous étiquette centre-droit. ​La liste "La Possession de demain" sera déposée mercredi matin en sous-préfecture.



Arrivé à La Réunion il y a 25 ans, Patrice Lauriol habite La Possession depuis lors. C'est Roland Robert qui le ramène à la politique en 2008, faisant appel à ses compétences et le nommant adjoint aux grands projets de ville. C'est lui, dit-il qui fut aux manettes des projets Coeur de ville et ZAC Moulin joli, il en revendique la paternité, fustigeant l'inaction de Vanessa Miranville, qui n'aurait finalement fait que reprendre les projets de l'ancienne municipalité.



"Tous les projets ont été arrêtés en 2014, durant 2 ans, ce fut l'immobilisme complet, Vanessa Miranville a progressivement repris les projets de l'équipe de Roland Robert", dit-il. "Elle a abandonné la piscine olympique et le skate park de Moulin joli, et les remet au goût du jour pour les élections. Dos d'Âne est laissé à l'état de friche, le bâtiment est désaffecté, ce sont 5 millions partis à la poubelle", fustige Patrice Lauriol, avant de conclure "Son programme de 2014 et celui de 2020 sont identiques, elle demande une session de rattrapage, mais les Possessionnais ne la lui donneront pas".



Interrogé sur la carrière des Lataniers, le candidat assure qu'il ne l'exploitera pas, car, dit-il, "Je suis pour que la NRL soit terminée, mais c'est le problème de la région, pas celui des Possessionnais, pour les riverains de la carrière ce serait un désordre inacceptable. Vanessa Miranville a vendu la carrière à la région, elle aurait pu aller chercher des fonds européens, mais a choisi la solution de facilité".







B.A Lu 280 fois







Dans la même rubrique : < > Imrhane Moullan dévoile ses colistiers prêts "pour un véritable renouveau à St-Pierre" Municipales: Olivier Hoarau présente ses colistiers et veut "continuer à écrire la grande histoire des Portois"