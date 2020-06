Municipales 2020 La Possession: Pas de surprise pour les listes de Miranville et Robert

À La Possession, seules les listes de Vanessa Miranville et de Philippe Robert on obtenu plus de 5% des voix, score minimum pour fusionner. Ce sont donc les mêmes listes qui ont été déposée en préfecture en vue du second tour. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 18:33 | Lu 201 fois