A la Une .. La Possession : Miranville dépossédée ?

Maire sortant: Vanessa Miranville



Candidats déclarés: Anne-Flore Deveaux (La Possession flamboyante), Pierrick Pignolet (La Possession heureuse), Vincent Rivière (Alternative citoyenne), Robert Tuco (La Possession dans le bon sens), Vanessa Miranville (La Possession en action 2020), Philippe Robert (La Possesssion en confiance), Sarah Rupert (Kolectif des Possessionnais engagés), Roger Amany (Politique libre), Stéphane Randrianarivelo (Possession nout fierté), Patrice Lauriol (La Possession de demain).



La commune de La Possession compte 32 973 habitants et fait partie du TCO. La Possession était jusqu’en 2014 et la victoire de l’écologiste Vanessa Miranville un ancien bastion du PCR. Une ville que Roland Robert a dirigée pendant 43 ans.



Pour ce scrutin de 2020, Vanessa Miranville aura fort à faire. En effet, la maire sortante a dû faire face à quelques défections dans ses rangs : Quelques-uns de ses soutiens ou membres de son cabinet ont rejoint certains de ses adversaires où se présentent à cette élection comme Stéphane Randrianarivelo ou Robert Tuco. La gauche part également divisée puisque Anne-Flore Deveaux et Philippe Robert, pourtant élus en binôme au conseil départemental, mènent chacun une liste.



Résultats 2nd tour 2014 :



Inscrits: 20 638

Votants: 14 761

Blancs et nuls: 422

Participation: 71,52%

Exprimés: 14 339

Candidats

Voix

% exprimés

Roland Robert (PCR)

6 241

43,52

Vanessa Miranville (SE)

8 098

56,47



Résultats 2014 (1er tour)

Candidats

Voix

% exprimés

Roland Robert (PCR)

4 805

35,50

Vanessa Miranville (SE)

3 917

28,94

Sarah Rupert (PS)

263

1,94

Jean-Yves Morel (Union de la droite)

2 571

18,99

Valère Souprayenmestry (DVD)

506

3,73

Gilles Hubert (DVG)

1 188

8,77

Jean-Claude Tréport (DVG)

282

2,08

Vanessa MiranvilleAnne-Flore Deveaux (La Possession flamboyante), Pierrick Pignolet (La Possession heureuse), Vincent Rivière (Alternative citoyenne), Robert Tuco (La Possession dans le bon sens), Vanessa Miranville (La Possession en action 2020), Philippe Robert (La Possesssion en confiance), Sarah Rupert (Kolectif des Possessionnais engagés), Roger Amany (Politique libre), Stéphane Randrianarivelo (Possession nout fierté), Patrice Lauriol (La Possession de demain).La commune de La Possession compte 32 973 habitants et fait partie du TCO. La Possession était jusqu’en 2014 et la victoire de l’écologiste Vanessa Miranville un ancien bastion du PCR. Une ville que Roland Robert a dirigée pendant 43 ans.Pour ce scrutin de 2020, Vanessa Miranville aura fort à faire. En effet, la maire sortante a dû faire face à quelques défections dans ses rangs : Quelques-uns de ses soutiens ou membres de son cabinet ont rejoint certains de ses adversaires où se présentent à cette élection comme Stéphane Randrianarivelo ou Robert Tuco. La gauche part également divisée puisque Anne-Flore Deveaux et Philippe Robert, pourtant élus en binôme au conseil départemental, mènent chacun une liste.Inscrits: 20 638Votants: 14 761Blancs et nuls: 422Participation: 71,52%Exprimés: 14 339Résultats 2014 (1er tour) Nicolas Payet Lu 105 fois





Dans la même rubrique : < > St-Pierre : Éclatement des listes à droite comme à gauche pour mettre fin au règne Fontaine St-Louis : L'heure des comptes