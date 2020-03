La Possession: Maintien du marché forain du samedi

La ville de La Possession informe l’ensemble des habitants qu’afin de permettre l’accès aux fruits et légumes que le marché forain est maintenu aux horaires habituels (tous les samedis matins), mais uniquement pour la vente de produits alimentaires.



La ville rappelle toutefois la population à respecter les mesures barrières et sanitaires pour le bien de tous :

- respecter une distance d’un mètre minimum entre les personnes

- toussez ou éternuez dans votre coude

- lavez-vous très régulièrement les mains

- utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le.