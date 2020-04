La Possession: Livraison de colis de produits de première nécessité aux Mafatais

Une distribution de colis par Le CCAS de La Possession en partenariat avec des associations s'occupant du cirque de Mafate, la boulangerie La Bigoudenne et Mafate Hélicoptère a eu lieu ce vendredi à destination des Mafatais.



Au final, ce sont 400 Mafatais (familles avec personnes âgées ou handicapées vulnérables ou enfants en bas âge, ou encore en difficulté financière etc.) qui ont pu bénéficier de colis de première nécessité ainsi que de paniers de fruits et légumes et de pains, pour un total de 3 tonnes de denrées alimentaires.



En parallèle des livraisons programmées depuis le début du confinement, les habitants du cirque disposent également de "l'hélidrive" mis en place par Mafate Hélicoptère, pour des courses par héliportage, dont la moitié des frais est prise en charge par le CCAS de La Possession, entre le lundi 27 Avril 2020 et le dimanche 10 Mai, à raison d'une fois par foyer et dans la limite du budget disponible.



Pour les Mafatais souhaitant signaler leur situation difficile, ou bénéficier de ces aides, ils peuvent contacter le CCAS de La Possession au 0262 71 10 90", rappelle la municipalité, qui remercie Le Département de La Réunion, Mafate Hélicoptère, Super U, les associations Les regards de Mafate, Coeur de Femme - Mafat’Elle, et Met Ansanm, et la boulangerie La Bigoudenne qui ont participé au déroulement des livraisons effectuées.