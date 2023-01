A la Une .. La Possession :Les restrictions préfectorales pour les hélicos assouplies

L'utilisation de l'hélisurface de Dos d'Ane, jugée dangereuse car située à proximité d'un site accessible au public est toujours limitée par la préfecture. Mais selon le dernier arrêté, les conditions d'accès vont permettre un assouplissement des atterrissages. Par NP - Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 à 11:24

Compte-tenu du risque de rapprochement dangereux des personnes avec un hélicoptère, ses rotors et ses dégâts par effet de souffle et notamment, la projection d'objets, l'utilisation de l'hélisurface située à Dos d'Ane est désormais limitée par arrêté préfectoral aux opérations en présence d'une personne au sol chargée de l'inspection de la surface ou pour lesquelles le commandant de bord a la garantie qu'aucun tiers n'est présent sur et autour de l'hélisurface.



La préfecture considère par ailleurs que le nombre important de rotations est nuisible au voisinage. Les rotations n'auront désormais lieu que les lundis, mercredis et vendredis à partir de 8h30 et jusqu'à la tombée de la nuit aéronautique. L'autorité préfectorale pourra notamment interdire ou restreindre l'utilisation de l'hélisurface en cas de troubles phoniques trop importants.



Enfin, tout exploitant d'hélicoptère souhaitant utiliser la parcelle en question devra, en plus d'obtenir l'accord de celui ou celle en ayant la jouissance, réaliser une étude sur la sécurité qui sera transmise à la DSAC-OI