A la Une . La Possession : Les locaux de l'ARAR perquisitionnés

L'ARAR, Association Réunionnaise d’Assistance Respiratoire et de Soins à domicile est une association loi 1901 sans but lucratif. Son rôle est d'assurer la continuité des soins hospitaliers à domicile, et de faciliter le maintien à domicile des patients.

Selon nos informations, la structure, dont le siège se trouve à la Possession, a été perquisitionnée aujourd'hui. La perquisition a été effectuée par la Section de recherche de la gendarmerie de Saint-Paul. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 21 Septembre 2020 à 15:44 | Lu 764 fois

L’Association Réunionnaise d’Assistance Respiratoire et de Soins à domicile fonctionne sur le modèle associatif de type loi 1901, ce qui de facto, en fait une association à but non lucratif.



Ce lundi, sur ordre du procureur de la République, une perquisition qui ciblait diverses infractions a eu lieu dans locaux de l'association situés à la Possession. Selon nos informations, il s'agirait d'une suspicion de détournements de fonds.



