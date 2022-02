A la Une . La Possession : Le CCAS partenaire d'un réseau social pour faciliter l'entraide entre voisins

C'est une première dans l'île et dans les Outre-mer. La commune de La Possession et son CCAS ont lancé officiellement ce mardi la plateforme Ensembl', un dispositif développé pour faciliter et accélérer la solidarité dans la commune envers les plus fragiles, avec l'aide de bénévoles, d'associations et de citoyens de la ville. Par SI - Publié le Mardi 22 Février 2022 à 16:57

La plateforme Ensembl', qui se présente comme une sorte de réseau social des voisins, met en relation ceux qui ont quelque chose à proposer et ceux qui ont besoin de ce service ou de cette aide. Pour la mairie de La Possession, la mise en place de cette plateforme, qui sera gérée par le CCAS de la commune, marque une étape importante dans son "bien-vivre ensemble et dans le renforcement de l'accompagnement des plus fragiles de notre territoire", explique Jacqueline Lauret, élue à la solidarité et vice-présidente du CCAS.



L'idée d'une mise en relation des différentes forces vives du territoire (bénévoles, associations, services de la mairie) a émergé lors du confinement, suivi de nombreuses actions de générosité aussi bien à La Possession qu'à travers l'île, explique la municipalité. "Nous avons souhaité faire perdurer ce lien entre les associations, les citoyens et les services de la ville pour continuer à avoir ce lien social qui permet d'identifier les personnes les plus fragiles. Cela permet d'agir directement contre l'isolement et l'organisation de cette entraide", poursuit l'élue.



La plateforme comporte trois dispositifs principaux. La première donc avec Ensembl', un réseau social dit institutionnel, gratuit, sans vente et ouvert à tous. Il permet par exemple des interactions et des échanges entre voisins et acteurs de la vie locale, se donnant pour but d'encourager la solidarité et les tunnels intergénérationnels. Le second dispositif, baptisé "Solidar'IT", est un outil professionnel de pilotage et de coordination permettant une interaction en temps réel entre les professionnels de la solidarité et les habitants, les associations et les commerces du territoire. Enfin, la plateforme Ensembl' a également été pensée comme une offre de services de lien social permettant de répondre aux besoins sociaux de ses bénéficiaires par une équipe de téléopérateurs professionnels en y associant Ensembl'.



Un réseau social de quartier



"Nous allons donner au CCAS l'outil qui lui permettra de piloter la mise en contact sur le terrain entre des membres d'associations locales, des commerçants ou des bénévoles. Le CCAS pourra publier une information sur son site concernant les remontées d'un quartier en particulier, comme par exemple un voisin qui cherche une personne pour l'accompagner chez le médecin ou tout autre service", explique le président-fondateur d'Ensembl', Charles Burdago, présent en visioconférence lors de l'officialisation du partenariat entre sa plateforme et le CCAS de La Possession.



"Lors de l'annonce du confinement en mars 2020, nous étions nombreux à nous demander comment nous allions aider les plus fragiles et notamment nos seniors, pour qui les nécessaires du quotidien doivent être fait. Nous avons commencé par les recenser par téléphone avant de lancer un appel au bénévolat qui nous a permis d'identifier une centaine de bénévoles", se remémore Vanessa Miranville.



Pour appuyer ses propos, la maire de La Possession s'est remémorée l'histoire de ces deux seniors mafatais qui avaient du mal à se fournir en médicament lors du confinement mis en place dans l'île. "Une chaîne de bénévolat s'est alors mise en place, avec un bénévole qui est parti récupérer les médicaments à la pharmacie avant de remonter la piste de 4X4 dans le lit de la Rivière des Galets où l'attendait un autre bénévole venu récupérer les médicaments. C'est cette solidarité que nous voulons faire prospérer", poursuit l'édile possessionnaise, "fière" que sa commune soit la première des DOM à utiliser cette plateforme.