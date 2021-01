Communiqué La Possession : La piste de la Rivière des Galets interdite à la circulation

Publié le Mercredi 13 Janvier 2021





La Ville vous informera de l’évolution de la situation et de la réouverture de la piste.



Pour plus d’informations, les services restent disponibles au 0262 22 03 89.

https://www.lapossession.re/ma-mairie/les-arretes.html

