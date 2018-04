La Possession: La marche sur le feu aura bien lieu, mais ailleurs...

L’association Marianem avait fait remonter en début de semaine ses difficultés à trouver un terrain pour exercer sa pratique religieuse. Le seul à officier une marche sur le feu à La Possession selon le représentant de l’association cultuelle.



Le temps était compté. La cérémonie étant programmée pour le 8 mai.



L’association bénéficiait d’un terrain concédé par la mairie depuis deux ans. Des marches sur le feu avait pu s’y tenir dans le quartier Halte-là. "En 2016, on avait les fonds pour dresser le terrain avec toujours un accord verbal pour notre carré de feu. Donc dès que nou la eu les fonds, nou la investi dans un tractopelle pour faire le comblage", explique Jean Nelson Permal.



Cette situation arrangeait l’association Marianem qui n’avait pas réussi à aller plus loin qu’un accord verbal avec l’ancienne majorité municipale. Les choses perduraient donc et aucune marche n’avait pu être organisée entre 2011, date de la première demande en mairie, et donc 2016. Mais les choses se gâtent ces derniers mois lorsqu’une famille sort du silence et revendique la parcelle occupée...



"En 2017, nou la continué exploite le terrain, sauf que, un beau jour, nou lé convoqué en mairie. Une famille i dit que finalement zot lé propriétaire de la parcelle AS311", raconte Jean Nelson Permal, très remonté contre "uniquement un élu" qui faisait obstacle, selon son ressenti, aux demandes des fidèles qu'il représente. La parcelle attenante, la 328 servant surtout de servitude, demeure la propriété de la commune mais est résolument trop restreinte - 80 m2 - pour permettre d’accueillir les nombreux fidèles.



A l’issue d’une réunion en mairie en début de semaine, les choses sont entrées dans l’ordre. La marche de cette année est maintenue in extremis, le président de l'association rappelant au passage les frais déjà engagés. Une parcelle a pu être trouvée, toujours dans le quartier d’Halte-là, près du stade Guillaume Adolphe. Les cérémonies auront lieu du 29 avril au 8 mai.