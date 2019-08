Société La Possession: L’intérêt général au cœur des aménagements

Un point d’information dans le cadre de la réalisation du lotissement Pré Vert s'est tenu ce vendredi s’est tenu à La Possession.

Perché sur les mi-pentes de Pichette, le lotissement Pré Vert est le fruit d’un projet privé qui intègre l’intérêt général axé sur la résorption de l’habitat indigne et le désenclavement du secteur. Comprenant à terme 80 lots dont 20 conservés dans le cadre de réhabilitations de l'existant et de régularisation foncière, 3 reconstructions sont à venir et 6 familles ont été accompagnées par la ville et le promoteur, afin de sortir de la précarité et être relogées dans des conditions dignes. Soit une prise en compte de la situation des 29 familles présentes initialement sur le site, en leur permettant aujourd’hui enfin de devenir propriétaires du terrain qu’ils occupaient sans titre. Le lotissement Pré Vert intègre ainsi la mixité sociale mais c’est aussi un projet de développement durable alliant aménagement et innovation, à la valorisation de l’économie Possessionnaise. Les riverains du secteur pourront en effet, bénéficier d’un accès voirie sécurisé comprenant le maintien des liaisons piétonnes, de larges trottoirs et de 80 places de stationnement publiques pour les adeptes du sentier de bord. A cela, un équipement d’éclairage intelligent à énergie solaire sera intégré au lotissement dans le respect de la biodiversité confortant la labellisation de la Possession en tant que Ville étoilée. "Nous ne pouvons que saluer l’exemplarité de ce lotissement axé sur la solidarité, le partage et les intérêts citoyens. Aider les personnes en difficulté et faire bénéficier tout un quartier d’aménagements facilitant le quotidien de tous, c’est agir pour l’intérêt général et ce sujet nous tient à cœur. Aujourd’hui il ne s’agit plus de venir construire de nouvelles habitations sans tenir compte de l’existant mais bien s’intégrer au quartier et aux riverains qui y vivent depuis des années", a déclaré Vanessa Miranville. Dans la continuité du projet, les habitants se trouvant en contre bas du lotissement pourront notamment se raccorder directement aux réseaux du lotissement, tout comme les écoles Victor Hugo et Laurent Vergès. Les riverains verront leur sentier de bord réhabilité et mis en valeur dans ce périmètre.



