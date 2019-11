La Possession: L'ancien adjoint de Roland Robert prêt à affronter ses ex-colistiers

Erick Fontaine, candidat désigné par LFI, dans la course avec la liste "Alternative Citoyenne". Également en lice, la maire sortante Vanessa Miranville et son ancien directeur de cabinet Stéphane Randrianarivelo (

Entre les trois anciens colistiers, la maire sortante et son ancien directeur de cabinet, la bataille s'annonce épicée.

"Pas de place pour les petites mesurettes". Ce mercredi matin, le mouvement "Pour La Possession de Demain" a officialisé sa candidature aux élections municipales de la Possession. En tête de liste : Patrice Lauriol, ancien adjoint délégué aux grands projets sous la mandature de Roland Robert. À ses côtés dans la campagne, ses acolytes François Fasquel et Jean-Hugues Savigny.Sans étiquette, la liste regroupe "plusieurs sensibilités politiques", sans avoir l'appui de "personnalités politiques". "Nous avons décidé d'être autonome", avance Patrice Lauriol qui s'apprête à affronter trois anciens colistiers Philippe Robert, qui s’est lancé dans la bataille avec deux soutiens de taille (le PLR et le PCR), Anne-Flore Deveaux, qui a depuis rejoint les rangs de la droite et bénéficie du soutien de Didier Robert , ainsi qu'Créé en 2014, le mouvement "Pour La Possession de Demain" dresse un "constat affligeant" de la mandature de la première magistrate, avec "un pouvoir d’achat menacé", "une démocratie parfois bafouée" et "l’abandon de certains quartiers", décrie François Fasquel. Autant d'éléments qui auraient poussé ses membres à se lancer dans la course et ériger un programme dont la colonne vertébrale a été présentée ce mercredi.Premier point abordé : la promesse d’une "stabilisation de la fiscalité communale", celle-ci ayant augmenté lors de la mandature actuelle, avec un retour au taux de 2015. À ne pas confondre, souligne Patrice Lauriol, avec la promesse de l’absence d’augmentation, "utopique" selon le candidat, ne serait-ce qu’en raison de l’incertitude liée aux aides futures de l’État. "Pour moi, un candidat qui promet de ne jamais augmenter les impôts, c'est une erreur", soumet-il, Philippe Robert s’étant engagé sur ce point.L’équipe fait ensuite part de son ambition de "parachever les projets existants", citant la Zac Moulin joli, la Zac cœur de Ville, le pôle loisirs de Dos d’Âne, mais aussi le plateau festival. Le mouvement ambitionne aussi de mettre fin à la réputation de la ville comme étant une ville dortoir, en faisant de La Possession "un poumon économique et touristique de l’Ouest", avec, entre autres, un effort pour accueillir les croisiéristes. Datant de l’époque de Roland Robert, le projet de "reconquête du front de mer" est présenté comme un "projet phare" : "Il s’agira de la réalisation d’un espace de loisirs, avec une plage artificielle, un bassin naturel, un parcours de santé… ".La mise en place d’une brigade de police verte avec des actions de lutte contre les dépôts sauvages est aussi annoncée, tout commedes actions pour la "3e jeunesse". Concernant la "vie quotidienne", il s'agira de "rénover et offrir des services publics de qualité, mettre en place un guichet unique pour la jeunesse au chômage et redynamiser le milieu associatif", égraine Patrice Lauriol, qui annonce par ailleurs : "Nous allons faire un programme entièrement budgété"Quant à la carrière, l’équipe annonce qu’elle restera "fermement opposée" à l’exploitation de roches massives sur le site des Lataniers, et ce "quelle que soit la contrepartie". Et de tacler la volte-face de Vanessa Miranville sur le sujet : "Elle a retourné sa veste", reproche François Fasquel."Le personnel communal sera reconnu et revitalisé", tient à ajouter David Lauriol, estimant qu’il a été "malmené au cours du mandat de Vanessa Miranville". Il en veut pour preuve les mouvements sociaux d’ampleur et "la valse des DGS, DGA et directeurs de cabinet".