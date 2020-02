La Possession: L'ancien adjoint Roland Lallemand rejoint la liste de Stéphane Randrianarivelo

Roland Lallemand rejoint la liste de Stéphane Randrianarivelo, candidat à La Possession. "Je tiens à préciser qu'il s'agit d'un engagement citoyen, sans étiquette politique", indique ce mardi celui qui fut élu pendant trois mandats du temps de Roland Robert, entre 1995 et 2014, dont le deuxième en tant qu'adjoint.



Pour l'ancien secrétaire de section du PS, il n'était pas imaginable de rejoindre Philippe Robert (le fils de Roland Robert, soutenu par le PCR et le PLR). Car suite à "un clash avec l'équipe" en 2005, Roland Lallemand était passé dans les rangs de l'opposition lors de son troisième mandat en tant qu'élu, après avoir été tête de liste PS face à Roland Robert.



Si en 2014, il a fait partie de la liste PLR face à Vanessa Miranville, le proviseur à la retraite estime retrouver sa "sensibilité de gauche sociale" dans le programme porté par Stéphane Randrianarivelo (PNF), soutenu par LREM. "On est dans un projet municipal, ce sont les hommes qui sont importants", argue-t-il. Et la personnalité de Stéphane Randrianarivelo l'a convaincu, tout comme les deux anciens du PS Alexandra Gravina et Jean-Claude Sautron, de le rejoindre dans la bataille.



Reprochant à la maire sortante d'avoir fait sombrer la ville dans "l'immobilisme", il voit en Stéphane Randrianarivelo - ancien directeur de cabinet de Vanessa Miranville - un homme "capable et compétent", porteur d'un projet "ambitieux et harmonieux". Roland Lallemand cite notamment la cantine à 1 euro par mois, qui participe selon lui "grandement à l'égalité des chances et à donner du pouvoir d'achat aux familles", mais aussi la volonté du candidat de 35 ans de faire de la Possession un "hub numérique de l'Ouest", ou encore le service de courses pour les gramounes et les personnes à mobilité réduite. Et de conclure : "Notre équipe est la plus apte à porter haut et fort le changement tant souhaité par la population".