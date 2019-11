La Possession: L'Alternative Citoyenne choisit Vincent Rivière comme tête de liste

La liste "alternative citoyenne", candidate aux municipales sur La Possession, a choisi sa tête de liste. Ce sera Vincent Rivière, Possessionnais de 32 ans, enseignant d'histoire géographie, et ancien membre du PLR. Un choix arrêté après "pl usieurs semaines de concertation, d'échanges et de confrontation d'idées", expliquent les membres, alors qu'Erick Fontaine a de son côté finalement décidé de rallier la candidature de Nassimah Dindar sur le chef-lieu.



Indiquant ne pas se reconnaître "dans dans le clivage politique droite gauche", l'équipe indique vouloir "une démocratie partagée et participative", le tout en suivant "les principes du développement durable, en respectant l’aspect environnemental, l’aspect social et l’aspect économique".



​ Avant le déroulé des axes du programme, place au bilan de la première magistrate en place. "Près de 70% du programme n'est pas réalisé", dénoncent-ils, citant notamment l'absence de "permanence régulière des services publics dans les quartiers" et l'absence de "liaison routière directe entre Bœuf mort et Saint-Laurent". Et de tacler le "revirement de position de l’actuelle majorité sur l'ouverture de la carrière des Lataniers" ainsi que "l'augmentation historique des impôts à La Possession".



La signature d'une charte garantissant la probité



De leur côté, ils entendent "travailler sur la maitrise de la croissance démographique du territoire", mais aussi sur l'économie bleue. "Nous proposons la création d'un débarcadère au petit port afin de développer la pêche traditionnelle côtière et également la création d'une darse de plaisance et de pêche professionnelle", promettent-ils. Concernant le tissu associatif, ils annoncent "davantage de possibilité aux services des sports et au service de l'animation dans nos quartiers création", ainsi que "la création d'une maison du maloya".



En matière de santé, l'équipe souhaite favoriser "l’installation d'une antenne de SOS médecin sur le territoire communal" et créer un "fond spécifique" à travers le CCAS destiné à aider les familles devant se rendre dans l'hexagone pour des raisons médicales.



Enfin, les membres du collectif s'engagent par la signature d'une charte, laquelle prévoit notamment d'ouvrir la mise en place du référendum d’initiative citoyenne locale, de réaliser des consultations citoyennes systématiques "pour les grands projets de la collectivité et les décisions importantes pour le quotidien des gens", mais aussi la mise en place d'un référendum révocatoire à mi-mandat. Font aussi partie des engagements des élus le non-cumul des mandats et un casier judiciaire vierge.