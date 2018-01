La Possession: Ivre, il est contrôlé à 123 km/h sur la RN1

Malgré les messages de prévention et d'appel à la prudence de nombreuses fois répétés, le bilan des contrôles routiers pour les festivités du Nouvel an révèle encore des accidents mortels et des comportements dangereux, déplorent les forces de l'ordre.



Les motocyclistes de l'EDSR au cours de ce week-end prolongé ont contrôlé 620 conducteurs ce lundi matin aux aurores sur l'agglomération de St-Gilles. 42 présentaient une alcoolémie positive, 17 avaient un taux délictuel compris entre 0,40 mg par litre d'air expiré et 0,82 pour le taux le plus élevé. "Ces délinquants routiers ce sont vu retirer leur permis de conduire sur le champ", précise la gendarmerie.



Trois jeunes conducteurs ont été contrôlés positifs dont un avec un taux de 0,42 mgl. Il est rappelé que le taux légal pour cette catégorie d'usagers est de 0,10 mgl.



Samedi après-midi, des contrôles de la vitesse ont été mis en place sur toute l'ile. 23 excès de vitesse ont été relevés. "La palme de l'inconscience revient à cet automobiliste contrôlé alors qu'il circulait sur la RN 1à la Possession à la vitesse de 123 km/h avec un taux de 0,96 mg". Il a perdu son permis sur le champ.



198 accidents, 29 tués en 2017



Au total, ce sont 137 infractions dont 125 génératrices d'accidents et 19 permis retirés qui ont été constatées.



Le début de l'année 2018 a également été marqué par un accident tôt lundi matin à la Rivière St-Louis où un jeune motocycliste de 24 ans a perdu la vie.



En 2017, sur la zone gendarmerie, 198 accidents, 29 tués et 266 blessés ont été comptabilisés.



Côté police, 27 opérations de sécurisation et de sécurité routière ont été menées du 29 décembre au 1er janvier 2018 par les 107 fonctionnaires mobilisés. 15 délits ont été relevés. Parmi ceux-ci: 7 alcoolémies délictuelles avec des taux compris entre 0,45 et 1,33 mg / l d'air expiré , 4 défauts de permis de conduire, 3 défauts d'assurance et 1 refus d'obtempérer.



92 autres diverses infractions au code de la route ont également été constatées.